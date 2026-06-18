移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。今回は、電車内で配慮を欠いた行動にモヤモヤしたものの、最後には少しだけスカッとしたという2人のエピソードを紹介する。◆後ろから突然背中を押されて…都内に住んでいるサラリーマンの田中庄司さん（仮名・20代）は、朝の通勤ラッ