頑張り屋さんなシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で42万5000回再生を突破し、「猫から学んだ犬」「根性ｗｗ」「必死さが伝わります(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：猫用の小さなドアを『自分も通れる』と勘違いした大型犬→どう見てもサイズが…『衝撃的な展開』】 猫用ドアから侵入！？ Instagramアカウント「pinyan3390」の投稿主