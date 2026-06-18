記念撮影をする4頭のシベリアンハスキーさんたち。飼い主さんが何気なく撮影した1枚の写真が捉えた『シンクロ』っぷりが可愛すぎると話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で3万回を超えて表示されており、絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：絶景で記念撮影する4頭のハスキー犬→みんなの表情が…思わず笑顔になる『まさかのシンクロ』】 絶景