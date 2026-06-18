テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、サッカーの北中米Ｗ杯で１次リーグ（Ｌ）を戦う日本が第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向けて、全体練習を再開したことを報じた。初戦のオランダ戦で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英は、グラウンドに姿を見せなかった。日本代表の広報担当が「こっちにきてＭＲＩ検査をしてチームドクターが結果を見た。左膝の負傷が認