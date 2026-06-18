◆米大リーグドジャース５―４レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督が１７日（日本時間１８日）の大谷翔平投手が７勝目を挙げたレイズ戦の試合後の会見で、米国などで開催しているサッカーＷ杯に関する質問に答えた。前日１６日（同１７日）の試合では来場者にサッカージャージーが配布されたが、指揮官は「「少しは見ているよ。オフィスで流れているからね。ただ、