サッカー元日本代表FWでJ2栃木のFW鈴木武蔵（32）が、18日までに自身のXを更新。自身が開催を予定していたW杯関連のイベントを「必要な人数に達しなかった」ため中止すると発表した。鈴木は、21日のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本VSチュニジア戦で、横浜F・マリノスの喜田拓也とともに観戦するイベントを予定していた。「鈴木武蔵選手と喜田拓也選手を招き、サッカーワールドカップチュニジア戦をスク