残価設定クレジット（残クレ）で購入したN-BOXの契約満了が近づくと、「そのまま買い取るべきか、それとも新しい車へ乗り換えるべきか」と悩む方もいるかもしれません。 特に買い取り額が約70万円になると、一度にまとまったお金を支払う価値があるのか気になるところでしょう。 実際には、どちらがお得かは車の状態や今後の利用予定などによって変わります。単純に新しい車へ乗り換えれば得になるわけでもなく、乗