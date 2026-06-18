町内会の役員を頼まれたとき、多くの人が不安になるでしょう。特に「断るなら罰金」と言われると、本当に払う必要があるのか、断ったことで近所付き合いに影響しないか気になるものです。 町内会は地域の暮らしを支える身近な組織ですが、誰もが同じように役員を務められるわけではありません。本記事では、町内会の役員を断れるのか、罰金と言われたお金を支払う必要があるのか、対応の考え方について解説します。