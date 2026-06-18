JR東海は17日、2026年10月から東海道新幹線に導入する個室タイプの座席について、サービスの詳細を発表しました。JR東海は、N700S車両の一部に従来のグリーン車を超える上級クラスとして完全個室と半個室タイプの座席を東京・博多間で導入します。完全個室タイプでは交通系ICカードを使って入室し、広々としたリクライニングシートに加え自分好みの照明に変えることができるということです。「のぞみ」の