気象台は、18日午前8時44分に、レベル３大雨警報を東串良町に発表しました。大隅地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■鹿屋市●レベル３大雨警報■東串良町●レベル３大雨警報【発表】