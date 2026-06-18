日々のルーチンの中に、小さな「ひらめき」を取り入れてみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、パズルの枠組みでとらえ直すと、新鮮な気づきが得られるものです。今回は、壮大な宇宙のロマンや、お祭りのにぎやかな音色を思い起こすような言葉を用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：て ＋ □