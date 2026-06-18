セレブ系インフルエンサーの濱野りれさんは6月17日、自身のInstagramを更新。大きくなったおなかが際立つショットを公開しました。【写真】妊娠22週の濱野りれ「第二のベビ様も楽しみですね」濱野さんは「お兄ちゃんと毎日海で遊びながら君がお腹の中を元気に動き回ってるのを感じてるよ早く会いたいなあ楽しみだなでもあっという間に大きくなってしまうからもっと君をお腹の中で感じていたい気持ちもある」とつづり、1枚の