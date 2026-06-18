ホンダ新型「コンパクトカー」！ホンダのタイ法人は2026年6月5日、新型コンパクトモデル「シティハッチバック」を同月26日に発売すると発表しました。日本でシティといえば1981年にデビューした初代の独創的な「トールボーイ」スタイルを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。3ドアハッチバックながら、背の高い個性的なボディと優れた居住性を両立し、当時のコンパクトカー市場で強い存在感を放ちました。【画像】超カ