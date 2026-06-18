日産「ラティオ」後継モデルの「新型ヴァーサ」とは！日本の自動車市場は近年すっかり「SUV」や「ミニバン」が主役となり、コンパクトで扱いやすい「セダン」の選択肢は激減してしまいました。しかし日本の自動車メーカーであっても、海外に目を向けると非常に魅力的なセダンを今なお展開しているケースが少なくありません。【画像】超カッコイイ！ これが日産の新型「小さなセダン」です！（45枚）例えば直近では、2026年3