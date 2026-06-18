ラッシングと2試合連続のバッテリー【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に先発登板し、6回7安打4奪三振4失点の粘投で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血するなどのアクシデントに見舞われながらも、気迫でマウンドを守り抜いた。苦しみながらも試合を作った背番号17に対し、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手は「心配