ポルトガル代表は現地６月17日、北中米ワールドカップのグループK第１節で、DRコンゴ代表とヒューストン・スタジアムで対戦。１−１で引き分けた。開始６分にジョアン・ネベスのヘディング弾で幸先よく先制。しかし45＋５分、ヨアンヌ・ウィサに同点ゴールを許す。後半はいくつかチャンスを作ったものの決め切れず、勝ち越せなかった。この試合に41歳のエース、クリスティアーノ・ロナウドはフル出場。最前線でプレーしたが