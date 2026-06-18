ポルトガル代表の初戦はドローだった。現地６月17日に、北中米Ｗ杯のグループＫ第１節で、ポルトガルはDRコンゴ代表と対戦。開始６分にジョアン・ネベスのゴールで先制し、45＋５分にヨアンヌ・ウィサに同点弾を献上。後半はスコアボードが動かず、勝点１を分け合った。注目の大エース、クリスティアーノ・ロナウドは不発。68分には惜しいシュートを放つも、シュートは枠を捉えなかった。アメリカメディア『FOX SPORTS』で