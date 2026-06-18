【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,492.55 ▼507.12（6/17）NASDAQ：26,021.66 ▼354.69（6/17） 1.概況 米国市場は主要3指数とも下落しました。FOMCは市場予想通り4会合連続で政策金利の据え置きを決定しました。また、前回までは利下げの可能性が示唆されていましたが今回は年内の利下げを示唆することはありませんでした。ダウ平均は62ドル安の51,937ドルで取引を開始しました。寄付き直