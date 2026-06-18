17日午後7時35分頃、柏崎市山口の 自営業 小林清志さん（74）の作業場から出火しました。火は約6時間半後の午前２時に鎮火しましたが、この火事で作業場の他、小林さんの住宅や車庫、近隣の住宅など少なくとも６棟を焼きました。小林さんは妻と2人で暮らしていて、いずれも逃げて無事でした。 柏崎署によりますと出火当時、作業場には誰もいなかったということで、火事に気づいた小林さんが近所に助けを求め近所の人が通報しまし