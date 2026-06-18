フランスで開催されたG7＝主要7カ国首脳会議が17日閉幕し、地政学的課題に関する共同声明を発表するなど一定の結束を示しました。【映像】G7首脳会議の様子神志那諒リポ「今回のG7首脳会議では共同声明でトランプ大統領のリーダーシップを強調するなど、アメリカの協力を引き出したい各国の思惑が浮き彫りとなりました」G7首脳会議で、分野ごとの9つの共同声明がまとめられました。地政学的な課題の共同声明ではアメリカとイ