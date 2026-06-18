トランプ大統領は今回のG7が「最も成功したサミット」だと述べ、イランとの交渉の成果を強調しました。【映像】「最も成功したサミット」と評価したトランプ氏トランプ大統領「このサミットはこれ以上ないほど絶妙のタイミングで開催された。我々はイランと合意に達し、達成しようと思っていた目標のすべて、それ以上を実現した」トランプ大統領は今回が「最も成功したサミット」だと評価し、戦闘終結に向けた「覚書」の詳細に