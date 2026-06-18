北中米Ｗ杯で、日本の美徳が海外にも広がりを見せている。ウクライナメディア「ＴＲＩＢＵＮＡ．ＣＯＭ」は「日本が基準を作った…イラクはＷ杯でノルウェーに敗れた後、ロッカールームを片付けた」と題する記事を掲載。「日本の試合後の習慣が世界のサッカー界に広がりつつある」と報じた。記事では「日本は長年にわたりＷ杯の雰囲気作りに尽力しており、ファンがスタジアムを清掃したり、選手がロッカールームをピカピカに