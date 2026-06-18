元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）の解説がオランダで批判を浴びる中で、韓国メディアも見解を示した。北中米Ｗ杯１次リーグ・オランダ戦（１４日＝日本時間１５日）で中継局ＮＨＫの解説を務め、さっそく?本田節?がサク裂。相手のエースＦＷコディ・ガクポ（リバプール）を警戒し「怖いのは今日、１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ！」と絶叫するなど多くの?名言?が飛び出した。だがその後、解説の内容が相手国で