ＮＨＫの杉浦友紀アナウンサーが、共演者と撮影したオフショットが披露された。ＤｅＮＡ前監督で「横浜ＤｅＮＡベイスターズアンバサダー」を務める三浦大輔氏が１７日までにインスタグラムを更新し、７月１３日に放送されるＮＨＫ「ファミリーヒストリー〜三浦大輔〜」を告知。「ヨ・ロ・シ・ク！！」と呼びかけた。ＭＣを務める杉浦アナ、今田耕司と楽しそうに記念撮影。杉浦アナはバイカラーのトップス姿で笑顔を見せた