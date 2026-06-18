ブルワーズの絶好調のリリーフ投手、アーロン・アシュビー投手（２８）が１６日のガーディアンズ戦でメジャー１０勝一番乗りを果たして話題になっていると米大リーグ公式サイトが伝えている。オプタスタッツによると、リリーフ登板だけで１０勝一番乗りを果たしたのは１９５９年にチーム６２試合目でマークしたパイレーツのＲ・フェイスに次いで２人目。また、サラ・ラングス記者によると、シーズン最初の７０試合で挙げた１