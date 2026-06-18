イザヤと王国の危機 救世主の到来を予告した預言者 旧約聖書の後半に登場するイザヤ、エレミア、エゼキエルの3人を三大預言者といいます。 その中でもイザヤは最も有名で、イザヤ書に記された預言は、古来重視されてきました。新約聖書に引用された文言も、詩編とともにイザヤ書が最も多くなっています。 かつてはイザヤ書はすべてイザヤによる著作と考えられていましたが、現在は、イザヤ自身の言葉を収録した