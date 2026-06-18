東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.77高値186.32安値184.54 187.66ハイブレイク 186.99抵抗2 185.88抵抗1 185.21ピボット 184.10支持1 183.43支持2 182.32ローブレイク ポンド円 終値213.54高値215.47安値213.23 217.17ハイブレイク 216.32抵抗2 214.93抵抗1 214.08ピボット 212.69支持1 211.84支持2 210.45ロ&#1254