東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.80高値9.92安値9.76 10.05ハイブレイク 9.99抵抗2 9.89抵抗1 9.83ピボット 9.73支持1 9.67支持2 9.57ローブレイク シンガポールドル円 終値124.73高値125.17安値124.59 125.65ハイブレイク 125.41抵抗2 125.07抵抗1 124.83ピボット 124.49支持1 124.25支持2 123.91ローブレ