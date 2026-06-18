東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7014高値0.7075安値0.6995 0.7141ハイブレイク 0.7108抵抗2 0.7061抵抗1 0.7028ピボット 0.6981支持1 0.6948支持2 0.6901ローブレイク キーウィドル 終値0.5769高値0.5838安値0.5752 0.5907ハイブレイク 0.5872抵抗2 0.5821抵抗1 0.5786ピボット 0.5735支持1 0.5700