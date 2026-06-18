今回は、見下していたママ友が豪邸に住んでいると知り、モヤついた話を紹介します。バカにしていたママ友が…「最近子どもの幼稚園で知り合ったママが、はっきり言って嫌いです。そのママは質素な服装に地味な見た目で、『生活に余裕がないんだろうな』と見下していました。でも家のローンの話になったときに、『私はローンを組まず、現金一括で買った』と自慢してきたんです。ただ、そのママの家は古くてショボいから、ローンを組