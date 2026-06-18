グループリーグ初戦のオランダ戦(△2-2)で勝ち点1奪取に貢献した日本代表DF谷口彰悟(シントトロイデン)が、充実感とともに次戦への警戒心を強めている。オフを挟んでチュニジア戦に向けて再始動したこの日、ベテランDFは他の選手がすべて通ったあと、最後にミックスゾーンにやってきて報道陣に対応した。「第1戦は緊張感もあったし、疲労もだいぶ感じたので、一日休みをもらってリフレッシュできました」とさわやかに語った。