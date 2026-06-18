オランダとの激戦で手応えを掴み、日本代表にとって7大会中6度の未勝利が続く“鬼門”グループリーグ第2節のチュニジア戦へ。日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)は「前回の悔しさを繰り返さないというところを話したなかでいい練習ができたと思うので、しっかり戦っていきたい」と力を込めた。2試合目に向けて、チームは再び結束を強めている。前回大会も初戦ドイツ戦で勝利した後の2試合目でコスタリカに敗戦。その経験を知る選手を