北中米ワールドカップを戦う日本代表は17日の練習前、今大会で2度目の選手ミーティングを行い、過去7大会1勝3分3敗という“鬼門”のグループリーグ第2戦に向けて引き締めた。ミーティングの発案者はDF長友佑都(FC東京)。5大会連続出場の経験を活かし、チームがゆるみかねないタイミングに動いた。5大会連続のW杯出場を果たした長友自身、過去のグループリーグ第2戦は通算2分2敗の未勝利。2022年のカタールW杯でも初戦でドイツ