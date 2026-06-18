前日16日に28歳の誕生日を迎えた日本代表MF堂安律(フランクフルト)が17日、練習後に報道陣の取材に応じ、2019年のA代表デビューから8年目の祝福に「皆さんは僕のことを20歳(ハタチ)から見てくれている人がほとんどだと思うけど、早いですね」と感慨を口にした。堂安は森保ジャパンが発足した2018年9月にA代表に初招集され、同11日のコスタリカ戦でデビュー。当時から指揮する森保一監督の他、ベテランのDF長友佑都やDF吉田麻也