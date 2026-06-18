日本が出場した過去7大会で1度しか勝ったことのない“鬼門”のW杯グループリーグ第2戦に向けて再始動した森保ジャパン。オランダ戦(△2-2)の疲労を考慮して別メニュー調整となった日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)も練習後には他の選手と同じようにミックスゾーンに姿を見せ、体の状態について質問する報道陣に「大丈夫です」と力強く3度繰り返した。北中米W杯グループリーグ初戦のオランダ戦では、2度のビハインドを追い