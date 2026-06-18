・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０５０８．６１（＋１４．４０） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４９３４．６７（＋２４．２６） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８４３０．７９（－１６．４８） ・ロシア・ＲＴＳ １０７６．４０（－１１．２２） 出所：MINKABU PRESS