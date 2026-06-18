・ＮＹダウ５１４９２．５５（－５０７．１２） 高値５２２８１．１９ 安値５１３９２．５８ ・Ｓ＆Ｐ５００７４２０．１０（－９１．２５） ・ナスダック総合指数２６０２１．６５（－３５４．６９） 出所：MINKABU PRESS