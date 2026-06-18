１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比５０７．１２ドル安の５万１４９２．５５ドルと５日ぶり反落となった。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）」では市場の予想通り政策金利は据え置かれた。ただし声明文からフォワードガイダンスが削除され一定の動揺を市場にもたらしたほか、参加者による金利見通しを通じて年内の利上げの可能性が意識された。ウォーシュ新議長の記者会見では緩和志向が見受けられず、米連邦