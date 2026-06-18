ソースネクスト株式会社は、RAW画像データの修復に対応したソフト「修復 for フォト」を6月15日（月）に発売した。 メモリーカード、SSD、HDD内に保存された写真データが、転送エラーやPCの強制終了、物理的損傷などによって破損した場合に修復できるソフト。表示できない写真データのほか「ぼやける」「グレー表示になる」といった不具合にも対応する。 開発元は、デ