大阪9月限ナイトセッション 日経225先物69980-70 （-0.09％） TOPIX先物4029.5+7.0 （+0.17％） シカゴ日経平均先物69910-140 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 17日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米連邦公開市場委員会（FOMC）では予想通り政策金利を4会合連続で据え置いた。ただ、政策金利見通しが「年内利下げ1回」から「利上げ1回」に転じたほか、