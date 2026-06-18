北海道・厚別警察署は、2026年6月17日、北広島市稲穂町東8丁目の住宅で火災があったと発表しました。午後8時ごろ「家から出火」などと消防に通報がありました。警察によりますと、火事があったのは2階建ての住宅で、住人が1階で食事をしていたところ、突然2階からバチバチと音がし、2階の1室から出火していたということです。2階内部の20平方メートルが焼け、火は約1時間15分後に消し止められました。この火事によるけが人は