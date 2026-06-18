大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋が17日（水）、13選手と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2025-26シーズンはSVリーグ4位、天皇杯優勝という結果を残したWD名古屋。契約を更新したのは、セッターの深津英臣（36）と前田凌吾（23）、アウトサイドヒッターの山田脩造（33）、エイメン・ブゲラ（24）、水町泰