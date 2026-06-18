サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は１７日（日本時間１８日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル近郊で練習を再開した。主将のＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝は、１４日のオランダ戦後に目にしたサポートメンバーのＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー、ＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝の異例の行動を明かした。この日、１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、モンテレイ）