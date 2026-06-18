財務省は１７日の財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会で、相続人に引き継ぐ意思がなく国が引き取った「相続土地」について、評価額を最大９３％引き下げられるようにする方針を示した。急増する相続土地の売却を進め、有効活用や管理コストの削減につなげる狙いがある。国が管理する相続土地のうち、隣接する土地所有者が購入を希望する場合など一定の条件を満たせば随意契約を可能とする。その場合、測量や地下埋設