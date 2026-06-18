ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（64）が16日、自身のブログを更新。思わぬアクシデントで負傷したことを明かした。【写真】痛そう…写真でけがを報告したダイアモンド☆ユカイユカイは「悲劇は突然やって来た」と書き出し、包帯が巻かれた足の写真をアップ。「冷蔵庫を開けたその瞬間――なんとマヨネーズケースが降ってきた!!」と、思いがけない出来事を報告した。落下したケースが足に直撃したとみられ、その