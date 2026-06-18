アラビア湾を航行するアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦「デルバート・D・ブラック」＝6月9日/US Navy（CNN）トランプ米大統領は17日、イランとの合意後も米軍はペルシャ湾岸地域に「少しの間」展開し続けるだろうとの見通しを示した。米軍をどの程度の期間、湾岸地域に残すのかとの質問に対し、トランプ氏は「いい質問だ。それについてはまだ考えていない」と発言。「おそらく、しばらくの間になるだろう。滞在するには良い場所だ