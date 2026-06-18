「派遣社員の時給って実際どのくらいなの? 」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。派遣という働き方は、正社員とは異なる自由度の高さが魅力ですが、気になるのはやはり収入面です。実は近年、派遣社員の時給は上昇傾向が続いています。職種によっては、2026年4月に過去最高を記録しているものもあります。そこでこの記事では、派遣社員の平均時給や上昇の背景、今後の見通しなどをわかりやすく解説します。 あわせて、正社