醍醐虎汰朗と勝木将慶がダブル主演を務める映画『マッチモンド』が、スイスで開催されるヌーシャテル国際ファンタスティック映画祭に正式出品されることが決定。あわせて、9月11日に日本公開されることも発表され、特報映像と場面写真が解禁された。【動画】勝木将慶＆醍醐虎汰朗W主演『マッチモンド』特報ケンカ相手と“マッチングアプリ”でつながる!?斬新な設定と個性豊かな高校生たちのキャラクターが魅力の堀内祥吾によ