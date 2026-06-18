W杯の大活躍が反響北中米ワールドカップ（W杯）で初出場を果たしたカーボベルデは、15日（日本時間16日）に米アトランタで行われたグループHの初戦で、優勝候補スペインと0-0で引き分ける健闘を見せた。好守で大活躍だったのが40歳GKのヴォジーニャ。インスタグラムのフォロワー数は爆増し、遂に野球界の大物超えまで果たしている。スペインの猛攻に晒されながら、歴史的な勝ち点1を獲得したカーボベルデ。その立役者となったG