額賀澪による長編小説『沖晴くんの涙を殺して』（双葉文庫）が、広瀬アリスを主演に迎えて映画化され、10月2日より公開することが決定。場面写真が初解禁されたほか、本作で8年ぶりの映画単独主演を果たす広瀬と、額賀からのコメントが到着した。【写真】『沖晴くんの涙を殺して』原作書影と著者の額賀澪原作『沖晴くんの涙を殺して』は、2015年に『屋上のウインドノーツ』で第22回松本清張賞を、『ヒトリコ』で第16回小学館文